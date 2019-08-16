صور| "فقدنا منتجا فنانا".. فنانات ينعين المنتج التونسي نجيب عياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانتان التونسيتان هند صبري وعائشة بن أحمد والمخرجة السورية نور أرناؤوط، على تقديم واجب العزاء في رحيل المنتج السينمائي الكبير نجيب عياد.

ونشرت هند صورة المنتج عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت عليها: "وداعا المنتج السينمائي الصديق الكبير نجيب عياد، رئيس أيام قرطاج السينمائية، فقدنا منتجا فنانا قادم من كراسات النقد والصحافة، ليصبح ولفترة طويلة واحدا من أهم المنتجين التوانسة".

كما نشرت عائشة بن أحمد صورة تجمعها بالراحل، في أثناء تكريمها، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عطيتني فرصتي في بداياتي، وكنت ديما مؤمن بيا وتشجع فيا، قداش قلبك كان باهي، قداش روحك كانت باهية، الناس الكل تحبك سي نجيب، الناس الكل تبكي عليك، الله يرحمك، نحبك برشا".

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ونعت المخرجة والمنتجة السورية نور أرناؤوط، المنتج التونسي نجيب عياد، رئيس أيام قرطاج السينمائية والمنتج المنفذ لفيلمهم مملكة النمل.

وقالت نور في بيان صحفي: "الوطن العربي كله فقد إنسانا ومنتجا كبيرا ومديرا ناجحا لأيام قرطاج السينمائية".

ورحل نجيب عياد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 16 أغسطس، عن عمر 66 عاما.

ونجيب عياد ولد في ديسمبر 1953، عمل في الصحافة واتجه بعد ذلك للنقد السينمائي، وأصبح عضوا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، كما ترأس عدة مهرجانات في تونس.