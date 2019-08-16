جانا دياب تنشر صورا رفقة صديقاتها من إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت جانا، ابنة الفنان عمرو دياب، مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء إجازتها الصيفية في إسبانيا.
وظهرت جانا في الصور رفقة صديقاتها، وهن يستمتعن بإجازتهن الصيفية في إسبانيا، وعلقت جانا على الصور: "حتى العام المقبل".
يذكر أن زينة عاشور، زوجة عمرو دياب، وأبناءها جانا وكنزي وعبدالله، يقضون إجازتهم الصيفية في إسبانيا، ويحرصون على نشر صورهم باستمرار.
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