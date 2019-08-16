فيديو.. نجمة آراب آيدول روان عليان تطرح كليب " أنا عندي حبيب"

طرحت شركة "لايف ستايلز ستديوز" عبر قناتها على موقع عرض الفيديوهات يوتيوب، فيديو كليب جديد لنجمة آراب آيدول روان عليان بعنوان "أنا عندي حبيب". الأغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع Advertisements الموزع التركي الشهير صوات أيدوجان والأغنية تم تسجيلها بالكامل بتركيا بانتاج ضخم، بمشاركة أفضل العازفين بتركيا منهم عازف الإيقاع الشهير جنكيز أرجومر. الموزع التركي الشهير صوات أيدوجان والأغنية تم تسجيلها بالكامل بتركيا بانتاج ضخم، بمشاركة أفضل العازفين بتركيا منهم عازف الإيقاع الشهير جنكيز أرجومر. كليب "أنا عندي حبيب" تم تصويره فى لبنان على مدار ٣ أيام مع المخرج اللبناني فادي حداد، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز. ‏‎يذكر أن الفلسطينية روان عليان هى إحدى الأصوات الرائعة التي شاركت فى الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب "آراب آيدول" وحققت نجاحًا كبيرًا بالبرنامج.

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