شاهد.. تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده في الساحل الشمالي

يحتفل النجم تامر حسني الليلة بعيد ميلاده الـ 42 في إحدى قرى الساحل الشمالي.
ويشار إلى أن النجم تامر حسني ينتظر لطرح فيلم "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام،عائشة بنة أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، والممثل البناني كميل سلامة، والذي يحل مكان الفنان الراحل عزت أبو عوف.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي
من ناحية آخرى بدأ النجم تامر حسني عقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار والاتفاق على شكل وخطة عمل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه خلال صيف العام المقبل 2020.
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