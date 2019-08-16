الأسبوع المقبل.. وجود باند تحيى حفل هارد روك في الدقي

تحيى باند وجود حفل هارد روك يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، في السنتر الثقافي دا فينيو، بحي

الدقي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 50 جنيهًا.

يذكر أن باند وجود شاركت مؤخراً في حفل فاكين ميتال باتل العالمي، وتتمتاز موسيقى الباند، بأنها تجمع بين الهارد روك، و الهيفي ميتال.