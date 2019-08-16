تحيى باند وجود حفل هارد روك يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، في السنتر الثقافي دا فينيو، بحيالدقي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 50 جنيهًا.
يذكر أن باند وجود شاركت مؤخراً في حفل فاكين ميتال باتل العالمي، وتتمتاز موسيقى الباند، بأنها تجمع بين الهارد روك، و الهيفي ميتال.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. وجود باند تحيى حفل هارد روك في الدقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.