سامح حسين: أشعر بالمسئولية على خشبة المسرح القومى

يجسد الفنان سامح حسين دور «كانديد» فى مسرحية «المتفائل» من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، وهى شخصية تتميز بالطيبة والتفاؤل، عاش «كانديد» طيلة حياته بداخل قصر مغلق وتحدث ظروف تجبره للخروج من القصر ويرى الحياة لأول مرة على أرض الواقع بمنظورها الصعب والقاسى، ولكنه ظل متمسكاً بوجهة نظره بالتعامل مع الحياة بصفة التفاؤل.

عن وقوفه على خشبة المسرح القومى يقول الفنان سامح حسين «الوقوف على خشبة المسرح القومى احساس لا يوصف، أكثر من رائع،

ولكنه فى الوقت نفسه مسئولية كبيرة تقع على عاتقى، نظراً لحجم العمالقة من النجوم والفنانين الذين وقفوا على هذه الخشبة وتاريخ الخشبة العريق».

وأضاف «سامح حسين» أن الإحساس بالمسئولية الكبيرة لا يمنعه من الشعور بالسعادة للظهور لجمهوره من خلال خشبة القومى، فالوقوف على خشبة القومى حلم يسعى له منذ عدة سنوات وتحقق بهذا العرض، وعلى الرغم من اختلاف الظروف ما بين القطاع الخاص ومسرح الدولة

على مستويات عدة، إلا أن للمسرح القومى وضع خاص لا يستطيع أحد رفضه.

جدير بالذكر أن الفنان «سامح حسين» لعب أدواراً عديدة فى العديد من الأعمال المسرحية، ويعتبر عرض «المتفائل» أول بطولة للفنان سامح حسين على خشبة المسرح القومى.

عرض «المتفائل» بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.