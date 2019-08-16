هانى شنودة يطرح أغنية جديدة لنجاة

يبدأ الموسيقار هانى شنودة بث مجموعة من أعماله الموسيقية والغنائية على «اليوتيوب» بعد أن انتهت إجازة عيد الأضحى المبارك تتضمن موسيقى «لونجا 2109» ويعبر من خلالها «شنودة» عن الحالة الاجتماعية كما يراها.

وكان «شنودة» قد أصدر من قبل عدة مقطوعات موسيقية من قالب «اللونجا» تتضمن

ذكر العام الذى صدرت فيه. وقد صاغ «شنودة» اللونجا الجديدة بطريقة غير مألوفة من خلال عزف سلمين موسيقيين مختلفين.

كما يطرح «شنودة» على اليوتيوب أغنية كانت المطربة الكبيرة «نجاة» تعتزم غناءها بعنوان «لمسة إدية» تغنيها

المطربة سارة الهوارى وكانت «نجاة» قد تغنت مطلع الثمانينيات بعدة أغنيات من ألحان «شنودة» منها «أنا بعشق البحر» و«بحلم معاك»، و«يوم الهنا» وقد أحدثت هذه الأغنيات هزة فى مشوار «نجاة» إذ غنت بشكل مغاير للشكل الذى تعودته. وقد احتفلت «نجاة» قبل أيام بعيد ميلادها الخامس والثمانين وسط حالة من الدعاء لها بالشفاء بمناسبة عيد ميلادها وعيد الأضحى.