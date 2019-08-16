بالفيديو.. نسرين طافش تتألق خلال تصفيف شعرها

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلاله متألقة أثناء تصفيف شعرها.

يشار إلى أن الفنانة نسرين طافش تتواجد​ هذة الأيام في مصر، بسبب استعدادها للمشاركة في فيلم جديد،

بالإضافة إلى استغلالها فرصة تواجدها في مصر لتستمتع بزيارة العديد من الأماكن السياحية منها أهرامات الجيزة وخان الخليلي والحسين، وقبل ذلك قضت بضعة أيام في الساحل الشمالي للاستمتاع بأجواء البحر.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت سابقًا في بطولة فيلم "نادي الرجال السري"، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

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