حق المصرية ياريس.. صلاح عبد الله بعد غلق مطعم سوري أهان سيدة: "خلو بالكم من اللي عايزينها نار"

أشاد الفنان صلاح عبدالله، بسرعة استجابة المسئولين بغلق مطعم سوري أهان سيدة أسكندرانية تسكن أعلي المطعم، قائلًا:" تمام ولكن احذروا محترفي الصيد في الماء العكر وإعلموا أن التعميم تعتيم وأن من تجاوز القانون أوقفه القانون ومن أخطأ حاسبه القانون بغض النظر عن جنسيته وبالبلدي خلوا بالكم من اللي عايزينها نار ويشبعوا فيها حرق بالهري وكلنا كبشر فينا الطيب

والشرير والواضح والخبيث والصالح والطالح".

ودشن راود موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، هاشتاج حق المصريه ياريس، بعد تطاول صاحب المطعم السوري على السيدة، وإهانته لها.

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وخلال ساعات قليلة، وفي إستجابة سريعة من المسئولين، قامت قوات الأمن منذ قليل بتشميع المطعم وغلقه، وذلك لمخالفتها قانونينًا لسكان المنطقة، فيما سادت حالة من

الفرحة والإنتصار لرواد مواقع التواصل والمواطنين بالمنطقة، لإعطاء حق السيدة بعد إهانتها.

وكانت سيدة مسنة من محافظة الإسكندرية قد استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر مقطع فيديو على فيسبوك، تشكو له من الأضرار التي تتسبب فيها أفران صاحب مطعم سوري، والمتواجدة أسفل نافذة بيتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع مستمر منذ 6 سنوات.

وكانت استغاثة السيدة المسنة قد لاقت رواجا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها العديد من النشطاء، في محاولة لتوصيل صوتها للرئيس والأجهزة المعنية.