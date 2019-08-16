شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب أفلام الإثارة و الغموض.. جزء ثان لفيلم Searching.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم الإثارة والغموض " Searching " الذي عرض في 2018 أنه من المقرر عمل جزء ثاني من العمل، لكن بشخصيات جديدة وقصة أكثر غموضا، مع نفس مخرج الجزء الأول أنيش شاجانتى.

وكان الجزء الأول من فيلم Searching قد وصلت إيراداته إلى 75.5 مليون دولار أمريكى، وقد وصفت وسائل الإعلام الفيلم بأنه أول فيلم إثارة أمريكي يقوم ببطولاته ممثل أسيوي أمريكي وهو جون شو، وشارك في بطولة الفيلم كل من سارا سوهن و ميجان ليو و جوزيف لى وغيرهم.