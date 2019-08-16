شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين الجنحانى تشدو بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة التونسية صابرين الجنحانى للإطلالة على جمهورها عبر منصة مهرجان أيام قرطاج الموسيقية المقرر انطلاق فعالياته 11 أكتوبر المقبل، بحفل غنائي تستعرض خلاله نتاج مشروعها الموسيقى الجديد "زي ZAY".

أربعة أغنيات جمعتها صابرين الجنحانى فى مسمى "مينى ألبوم" أو "EP" فاجأت به محبيها فى تونس وخارجها بإطلاقها دفعة واحدة، تلخص تجربتها الموسيقية الجديدة "زي" التى بدأت به انطلاقة غنائية مغايرة فى مشوارها الفنى منذ مطلع العام الجاري، وضم الألبوم أغنيات "ميسرة" و"سرك في بير" و"داويتنى"، ورفرفت صابرين فى سماء الوسط الفنى منفردة بمشروع مستقل خلعت به عباءة مشروعها الثنائي السابق "يوما".

Advertisements

وكشف عماد عليبي، مدير المهرجان لـ الخليج 365، عن احتضان أيام قرطاج هذا العام لـ 13 مشروعًا موسيقيًا بواقع حفلتين يوميًا، تم اختيارهم من عشرات المشاريع المقدمة للمهرجان الذى فتح بابه لمختلف التجارب الغنائية والموسيقية من العالم العربي وأفريقيا والبحر المتوسط للمشاركة فى الدورة السادسة، منوهًا عن تقديم "الأيام" لثلاثة جوائز موسيقية، وهي التانيت الذهبي والتانيت الفضي والتانيت البرونزي بالإضافة إلى جوائز موازية تقدمها مؤسسات مهنية.