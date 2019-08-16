شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة نور ارناؤوط تنعى المنتج التونسى نجيب عياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت المخرجة نور ارناؤوط وفاة المنتج التونسي الكبير نجيب عياد رئيس أيام قرطاج السينمائية، الذي وافته المنيه صباح اليوم، بمنزله بالعاصمة التونسية. وتمنت نور الرحمة للفقيد، مشيرة أن الوطن العربي كله فقد إنسانا ومنتجا كبيرا ومديرا ناجحا لأيام قرطاج السينمائية. Advertisements المخرجة نور ارناؤوط هي اول مخرجة سورية بالسينما المصرية وقدمت فيلم كدبة بيضاء الذي عرض تجاريا العام الماضي.

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