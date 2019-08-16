شكرا لقرائتكم خبر عن كعادتها فى السطو على حقوق الملكية.. الشرق الإخوانية تسرق مشاهد لجمال سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها فى تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب والوهم لمتابعيها، نشرت قناة الشرق الإخوانية مؤخرا فيلما تسجيليا عن الناصر صلاح الدين الأيوبى، واستعانت ببعض مشاهد النجم السورى جمال سليمان من المسلسل الذى قدمه عن الشخصية التاريخية العظيمة، عبر مسلسل سورى منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، ووصل حد التضليل أن تكتب قناة الشرق أن هذه المشاهد من إنتاجها.

من جانبه علق النجم السورى جمال سليمان عبر ”الخليج 365”، حيث قال إنه فوجئ بقيام قناة الشرق باقتطاع بعض المشاهد من مسلسله الشهير "صلاح الدين"، والذى قدمه عام 2001، مع المخرج حاتم على، حيث قامت القناة بعرض هذه المشاهد ضمن فيلم تسجيلى على شاشتها.

وأبدى سليمان فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، استغرابه من وضع قناة الشرق الإخوانية اسمها على التتر كمنتج للعمل، خاصة وأنه من إنتاج شركة سوريا الدولية، وهو أحد الأعمال الضخمة للشركة المنتجة، والتى كانت تحرص على تقديم الأعمال التاريخية المهمة على حد قوله.

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وأكد النجم السورى، أن المسلسل تم تقديمه منذ أكثر من 18 عاما، ووقتها لم يكن هناك قناة الشرق ولا أتباعها، معربا عن استيائه الشديد من تزييف هذه القناة للحقائق.