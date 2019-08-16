بريانكا شوبرا متهمة بـ «تشجيع الحرب النووية»

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس، وفي حدث عام، اتهمت امرأة باكستانية النجمة الهندية بريانكا شوبرا بأنها منافقة، وذلك على إثر تغريدة كتبتها الممثلة لصالح قوات الدفاع الهندية بعد هجوم بالاكوت في فبراير من هذا العام.
كما اتهمت المرأة شوبرا التي تحتل منصب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، بـ “تشجيع الحرب النووية ضد باكستان” ، بينما كانت تتحدث إلى الحاضرين في حدث Beautycon في الولايات المتحدة.
كانت بريانكا قد نشرت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter في 26 فبراير تهنئة سلاح الجو الهندي بعد أن هاجمت مقاتلات هندية معسكر امنظمة باكستانية في بالاكوت في باكستان.
في مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت امرأة تجلس وسط الجمهور وتسأل: “كسفير للنوايا الحسنة ، أنت تشجعين الحرب النووية ضد باكستان، لقد دعمك أشخاص مثلي في أعمالك”.
أجابت بريانكا على ذلك: “لدي الكثير من الأصدقاء من باكستان وأنا من الهند، الحرب ليست شيئًا مغرمة به جدًا، لذا آسفة إذا آذيت مشاعر الناس الذين يحبونني”.
أصبح هذا الفيديو منشر، واختارته العديد من دور وسائل الإعلام الدولية والوطنية ، التي أثنت على بريانكا بسبب دبلوماسية ردها، بالاضافة إلى قوة رباطة جأشها.
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