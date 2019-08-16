وقف حساب تاران كور ديلون على Twitter بسبب فيديو مسيء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم تعليق حساب مغنية الراب البريطانية من أصل هندي تاران كور ديلون على موقع التغريدات العالمي Twitter بعد أن نشرت مقطع فيديو مسيء، شوهدت فيه وهي تظهر الإصبع الأوسط وأمامها حافلة تحمل اسم “New Bharat”.

كما شوهدت وهي تستخدم كلمات مسيئة موجهة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير داخلية أميت شاه، في مقطع فيديو آخر ، يبلغ طوله 2.20 دقيقة ، وأيضا شوهدت تاران المعروفة باسم هراد كاور مع بعض مؤيدي حرة “خلستان”

وهي حركة انفصالية للسيخ ، والتي تسعى إلى إنشاء دولة منفصلة تسمى خليستان في منطقة البنجاب لتكون بمثابة وطن للسيخ

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كشف صحيفة mynation الهندية في تقرير لها أن تاران التي تؤيد مطالب حركة خالستان، قد تعرضت للتهديدات، وتواصل الادعاء بأن الاثنين -رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير داخلية أميت شاه- لم “يهددوها” فحسب ، بل أيضًا هددوا عائلتها و أصدقائها ومعجبيها.

وفقًا للتقرير المنشور في TOI ، تم حجز كور Kaur بتهم تشجيع العداء بين المجموعات المختلفة على أساس الدين، والتشهير) والنية للتحريض، وقبل بضعة أشهر، تم احتجاز تاران بسبب “بوستات” نشرتها ضد رئيس وزراء ولاية أوتار براديش وأحد الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة indiatoday إن شكوى خطية قدمها محام محلي يُدعى شاشانك شيخار يوم الأربعاء 19 يونيو، على اثرها حجزتها الشرطة بتهم متعددة تضمنت تشجيع العداء بين الجماعات المختلفة على أساس الدين والتشهير وامتلاك النية للتحريض.