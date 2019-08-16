أكشاي كومار يجيب على مكالمة هاتفية أثناء مؤتمر صحفي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قام أكشاي كومار بترويج فيلمه القادم “Mission Mangal” إلى جانب بقية فريق العمل سوناكشي سينها Sonakshi Sinha و كيرتي كلهاري Kirti Kulhari و تابسي بانو Taapsee Pannu وفيديا بالان Vidya Balan ونيثا مينون Nithya Menon.

يُعرف عن كومار تمتعه بروح الدعابة خلال ظهوره في لقاءاته الجماهيرية، ومؤخراً فعل ما لا يمكن تصوره تاركًا الجميع في حالة من الذهول.

كان ذلك أثناء عقد مؤتمر صحفي مع أكشاي كومار، عندما أبقى هاتفه المحمول بجانب الميكروفونات الموضوعة على الطاولة قبل النجوم ، حيث بدأ هاتفه في الرنين، كانت كيرتي في ذلك الوقت تتحدث إلى وسائل الإعلام.

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ولم يفوت أكشاي الفرصة، وقفز إلى الأمام للوصول إلى هاتف والتقطه ، وبدأ في التحدث وسط علامات العجب من الحاضرين، وسُمع يقول - “مرحبًا يا كريشنا!

ادى هذا الأمر إلى تفجر الجميع بالضحك، بينما يتحدث أكشاي مع الشخص “المجهول” في الطرف الآخر من المكالمة، ثم تواصل كيرتي التحدث.

يشارك أكشاي كومار في بطولة فيلم “Mission Mangal” شارمان جوشي، ومن المتوقع أن يصطدم الفيلم مع جون أبراهام في “باتلا هاوس” الذي يعيد قصة تبادل لإطلاق النار بين فريق مكون من سبعة أفراد من خلية شرطة دلهي الخاصة وإرهابيين مشتبه في تورطهم في تفجيرات مسلسل 13 سبتمبر 2008 في دلهي.