بحسب موقع هندي.. هريثيك روشان الاكثر وسامة في العالم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا شك أن هريثيك روشان هو أحد من أفضل ممثلي بوليوود ، سواءً كان لأدائه في الأفلام ، أو لياقته البدنية ، أو تواضعه أو مظهره ، فإن الممثل يتفوق في جميع هذه الأشياء.

كذلك، يتمتع نجم الحركة الكبير بقاعدة جماهيرية كبيرة، ليس فقط في الهند ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، لذلك لم يكن غريبا أن يتصدّر قائمة “أفضل 5 رجال الأكثر وسامة في العالم في أغسطس 2019”. تقرير موقع timesofindia قال أن هريثيك وأسماء أخرى مثل كريس إيفانز ، ديفيد بيكهام ، روبرت باتينسون .

وفي الوقت نفسه ، على جبهة العمل ، شوهد هريثيك لآخر مرة في الجانب السينمائي في فيلم “Super 30” حيث لعب دور البروفيسور وعالم الرياضيات أناند كومار الذي يقوم بالتدريس للطلاب المحرومين في بيهار .

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حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر ، وحظي هريثيك بالكثير بالتقدير والحب لأدائه الممتاز في الفيلم. سيُرى بعد ذلك في فيلم جديد يشاركه فيه البطولة النجم الشاب تايجر شروف Tiger Shroff.

تجدر الإشارة إلى أن روشان قدم مجموعة متنوعة من الشخصيات ومعروف بمهاراته في الرقص، وأنه أحد أكبر الممثلين أجراً في الهند، وقد فاز بالعديد من الجوائز .

في سياق مختلف، كان النجم الهندي هريثيك روشان، قد شيع الأربعاء جثمان جده لوالدته، المخرج السينمائي جي أم براكاش.