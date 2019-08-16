بيرين سآت تحتفل بمرور 15 عاماً على انطلاق مسيرتها الفنية بلقطات مميزة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» بمرور 15 عاماً على انطلاق مسيرتها الفنية بـ10 لقطات مميزة من أبرز أعمالها الدرامية.

بيرين اختارت صور لأهم الشخصيات التي جسدتها في مسلسلاتها وأفلامها، وشاركتها مع محبيها، معلقة عليها: «المرأة التي جعلتني أكثر انسانية»، حيث لاقت الصورة تفاعلاً قوياً بين متابعيها سواء من الفانز أو حتى أصدقائها من النجوم، وذلك بتعليقات تمنوا لهم فيها مزيد من النجاح والتوفيق.

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عام 2004 كانت البداية لبيرين سآت على شاشة التليفزيون التركي بمسلسل « نعم هناك حب الموت»، ثم جسدت دور البطولة في مسلسل «حكاية سمر»، وحققت نجاحاً كبيراً ببطولتها لمسلسل «ياسمين» عام 2006، إلا أن 2008 كان العام الذهبي في مسيرة بيرين مع مسلسل «العشق الممنوع»، حيث حققت من خلاله على مدى موسمين، جماهيرية عريضة وشعبية قوية سواء في تركيا والعالم العربي.

نجاح «العشق الممنوع» ضاعفته بيرين بتألقها في مسلسل «فاطمة» بين عامي 2010/2012، يليه مسلسل «انتقام» 2013/2014، وفي عام 2015، قدمت بيرين آخر مسلسلاتها على الشاشة «السلطانة كوسيم».

هذا العام، قدمت بيرين مسلسل «الهدية» عبر شبكة Netflix، وتشارك الفنانة في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجير، وجاري حالياً تصوير الموسم الثاني منه.