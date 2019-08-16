ديمة بياعة في رحلة عائلية إلى إسبانيا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة السورية ديمة بياعة إلى إسبانيا في رحلة عائلية، رافقت فيها زوجها المغربي أحمد الحلو، ونجليها «ورد وفهد».

ديمة حرصت على مشاركة محبيها بصورة من أجواء أجازتها بنزهة في أحد شوارع مدينة مدريد، معربة عن شدة سعادتها واستمتاعها بوقتها مع أسرتها بتعليق كتبت فيه: «مع الأسرة تبدأ الحياة، والحب لا ينتهي أبداً»، حيث تمنى لها الفانز أجازة سعيدة وممتعة.

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يُذكر أن ديمة انجبت «فهد وورد» من زوجها السابق، الفنان السوري تيم حسن، الذي انفصلت عنه عام 2012 ، بعد زواج استمر 10 سنوات، في الوقت الذي احتفلت فيه ديمة بعقد قرانها على زوجها الحالي، المغربي أحمد الحلو عام 2014.

من ناحية أخرى، شاركت ديمة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، وتشارك ديمة في بطولته أمام صابح الجزائري، بسام كوسا، شكران مرتجي، كاريس بشار، مها المصري، جيني إسبر، وغيرهم.