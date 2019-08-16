جيني إسبر في رحلة نقاهة بـ«لوك» جديد على خطى نسرين طافش.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

فاجأت الفنانة السورية جيني إسبر محبيها، وحصلت على «لوك» جديد، حيث اختارت تسريحة الـ«راستا»، وهي نفس الطلّة التي سبق واعتمدتها، مواطنتها، النجمة السورية نسرين طافش لهذا الصيف.

جيني طارت في رحلة صيفية ممتعة بدأتها في تركيا، ثم انتقلت إلى جزيرة رودس اليونانية، وقد حرصت على مشاركة الفانز بصور من أجواء رحلتها، معربة عن استمتاعها بوقتها هناك، وقد تمنى لها الفانز أجازة سعيدة وممتعة.

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رحلة جيني هي الأولى بعد أن اسقرار حالتها الصحية، حيث خضعت مؤخراً لعملية جراحية دقيقة، بأحد مستشفيات مدينة اللاذقية، أزالت فيها ورم ليفي حميد من البطن.

يُذكر أن جيني إسبر شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حرملك» أمام سلافة معمار، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، باسم ياخور وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

بالإضافة لمسلسل «سلاسل ذهب» أمام صباح الجزائري، ديمة بياعة، شكران مرتجي، مها المصري، بسام كوسا، كاريس بشار، وغيرهم، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

من ناحية أخرى، تستأنف جيني نشاطها الفني بتصوير الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» من إخراج فراس إبراهيم، وإنتاج النجم السوري باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته أمام جيني وباقة من من النجوم، أبرزهم؛ فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرين.