محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاده مع الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تلقى الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز مفاجأة سارة بمناسبة الاحفتال بعيد ميلاده من قبل أصدقائه بالوسط الفني.

محمد نشر صور من حفل عيد ميلاده عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، حيث كان بالساحل الشمالي، وكتب معلقا: «شكرا جدا على مفاجئة عيد ميلادي الجميلة بحبكم كلكم والله.. متجمعين في الخير».

الصورة ظهر فيها الإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد وشيكو والفنان شريف رمزي، وأيضا كريم محمود عبدالعزيز.

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الفنان الشاب تلقى عدد كبير من التهاني بهذه المناسبة من قبل جمهوره وزملائه من خلال حسابه الشخصي.

محمد محمود عبدالعزيز من مواليد 14 أغسطس عام 1981، وأكمل هذا العام 38 عاما، وهو نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ممثل مصري شارك في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، كما عمل في بداية حياته كمساعد مخرج.

عمل في مجال الإنتاج وشارك المنتج ريمون مقار في تأسيس شركة مجموعة فنون مصر، وشارك في إنتاج أول عمل عام 2012، وكان مسلسل «باب الخلق» للفنان محمود عبدالعزيز.

من آخر أعماله الفنية مسلسل «الأب الروحي»، والذي حقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني، كما شارك في مسلسل «ظل الرئيس».