هل يتزوج نجم «باهوبالي» باراباس وأنوشكا شيتي قريباً؟

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
على الرغم من أن النجم الجنوبي باراباس و أنوشكا شيتي ينفيان دائمًا وجود علاقة بينهما ويصران دائمًا على أنهما “مجرد أصدقاء” ، يبدو أن الشائعات قد بدأت تشير لمواعدتهما، بل واستعدادهما لليحث عن عش الزوجية .
يقال إن نجم Saaho قد نظم عرضًا خاصًا لفيلمه القادم من أجل عيون أنوشكا شيتي، والأكثر من ذلك ، وفقًا لتقرير ، يبدو أنهما يبحثان عن منزل خاص بهما في أمريكا، حيث يرغب الثنائي في البقاء بعيدًا عن الأضواء والباباراتزي ويبحثان عن شقة في أرض المشاهير هوليود - لوس أنجلوس.
في العام الماضي، عندما ظهر براباس في برنامج كاران جوهر للدردشة ، “كوفي ويذ كاران 6” ، كان قد أنكر مرة أخرى علاقته بـ أنوشكا.
كما رفضت أنوشكا شائعات عن حفل زفاف محتمل بقولها: “نحن مجرد أصدقاء حميمين للغاية ، وليس هناك ما بين براباس وأنا إلا الصداقة. نحن بالتأكيد لن نتزوج”، لكن يتبادر إلى الذهن قصة رانفير سينغ وديبيكا بادوكون اللذان قاما بإدارة القصة نفسها ، لينتهي بهما المطاف إلى الزواج فيما بعد.
يقوم براباس Prabhas حاليًا بالترويج لفيلمه الكبير ذو الميزانية الضخمة Saaho مع النجمة شرادا كابور Shraddha Kapoor. من إخراج سويث ، يعرض الفيلم في 30 أغسطس.
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