الكاتب مدحت العدل يوضح الفرق بين أحمد حلمي ومحمد سعد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الفرق بين الفنان محمد سعد والفنان أحمد حلمي، وذلك في رده على سؤال أحد متابعيه.
مدحت العدل، قال في رده: “فرق كبير بين أحمد حلمي الذكي الفاهم ومحمد سعد الذي أحبه ولكنه كرر نفسه -رغم تحذيراتنا له- حتى استنفد رصيده لدى جمهوره.. سيعود حلمي وتذكروا فهو فنان قد يمرض ولكنه لا يموت”.
يُذكر أن محمد سعد وأحمد حلمي شاركا في بدايتهما الفنية في بطولة “55 إسعاف”، ثم حقق سعد نجاحات كبيرة لتتراجع نجاحاته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بينما حلمي حقق نجاحات أقل في فترات أطول ليصل لقمة نجاحه بأفلام “عسل أسود - أكس لارج” وغيرها، قبل أن يحقق إخفاقات في السنوات الأخيرة بأفلام لم تلق النجاح النقدي.
أحمد حلمي يعرض له في دور العرض السينمائي حاليًا فيلم “خيال مآتة”، وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.
ويشارك فى بطولة “خيال مآتة” النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.
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