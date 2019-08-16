سالي عبدالسلام تتدرب على الملاكمة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام جمهورها بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتدرب على رياضة الملاكمة.

الإعلامية المصرية ظهرت في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تمارس الملاكمة بمهارة شديدة أبهرت جمهورها.

سالي أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “دورت على الحاجة اللى بحبها ومكنتش اعرف انها هتبسطنى وتشيل ضغط وعصبية ومنعياش ونبقى مبسوطين يا رب فعلاً اهم حاجة صحتنا..وفعلاً بتبدأ من الرياضة كلام من واحدة مبطلة رياضة من ٢٣ سنة”.

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وأضافت: “اه عايزة ابقى اول وزيرة سعادة فى بلدى وده اكبر حلم ليا دلوقتى بس كمان بقى فى حلم جديد انا نفسى اكون جزء من حملة ١٠٠ مليون صحة عشان نخس ونلعب رياضة و نحبها ونشتغل على نفسنا وصحتنا النفسية قبل البدنية”.

واختتمت كلامها بقولها: “أنا بدأت بنفسى وفعلاً الرياضة بتفرق فى النفسية قبل الجسم .. دور بتحب ايه .. اكتشف نفسك من جديد .. طول ما احنا عايشين فى جديد”.

وكانت الإعلامية سالي عبدالسلام قد قامت مؤخرا بعمل زيارة لدار أيتام احتفالا بعيد الأضحى، وذلك لرسم السعادة والبهجة على وجة الأطفال، وكانت بصحبتها الفنانة ريم البارودي، وهاني الشيخ مدير عام شركة تارتينو.