“انساي” لمحمد رمضان وسعد لمجرد تتصدر انغامي‎

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Aug 16, 2019
تواصل الأغنية المشتركة التي أطلقها كل من النجمين محمد رمضان وسعد لمجرد “انساي” اكتساح تطبيق انغامي وذلك بعدما سيطر العمل على ترتيب قائمة الاغاني الأكثر استماعًا على التطبيق في أقل من 24 ساعة على إصداره. وقد استحق الديو الصدارة عن جدارة لمدة أسبوعين حيث حظي العمل على إشادة مهمة من طرف الجمهور العربي الذي أثنى على كل تفاصيل العمل واعتبروا أنه قدم بطريقة احترافية عالية وعالمية تليق بمستوى الفن العربي في السوق الأجنبي.
الجدير بالذكر ان تطبيق انغامي متجدد وعصري ويمثل الجيل الرقمي مايجعله في الصدارة عربيًا حيث يتيح لمستخدميه مسافة مميزة لاكتشاف كل ماهو جديد في مجال الموسيقى.
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