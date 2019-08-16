سهرة استثنائية لـ ديانا كرزون في مهرجان الفحيص

احيت الفنانة وسوبرستار العرب ديانا كرزون حفلاً غنائيًا استثنائيًا ضمن مشاركتها في مهرجان الفحيص قدّمت فيه مجموعة من أغنياتها الجديدة والقديمة، بالإضافة الى المواويل، وكعادتها تألقت كرزون خلال هذه المشاركة بفستان انيق حمل توقيع يوسف الجسمي بدت فيه في غاية الجاذبية. وقد افتتحت الحفل بتقديم اغنية “راسك بالعالي” بمرافقة فرقتها الموسيقية “فرقة الليدرز” بقيادة المايسترو بهاء الداود، تبعتها بتقديم مدلي من الفلكلور الاردني واغنية “كبار البلد “ليكون الموسيقار الراحل ملحم بركات حاضرًا في هذا السهرة الفنية بصوت الفنانة ديانا كرزون لتقدم مدلي من الاغنيات الطربية بالاضافة الى الى تقديمها موال تبعته باغنية عندك بحرية واغنية اما براوة لتقدم اغنية “انا في سكرين” لتغني للراحلة وردة الجزائرية اغنية “حرمت احبك” لتختتم سهرتها الاستثنائية في مهرجان الفحيص بأغنية “أردنيه هالليلة” وتميز حضور الفنانة ديانا كرزون بصوتها الطربي من خلال تلك الاغنيات التي اشعلت بها اجواء مهرجان الفحيص وتجاوب الجمهور معها بحماس بالغ ليتجاوز آدائها بتقديم المزيد من الاغنيات التي رددها الجمهور الذي تفاعل معها ومع ايقاعتها الساخنة.

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ليكون صيف 2019 من ابرز المحطات المميزة في مشوار الفنانة ديانا كرزون، اذ شاركت خلال هذا العام بأربع مهرجاناتعربية كانت البداية في مهرجان موازين ومهرجان صيف عمان بالاضافة الى مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون، ليكون مهرجان الفحيص آخر المهرجانات التي شاركت بها، بنكهة مميزة وطابعاً مختلفاً عن بقية الأعوام السابقة.

وبعد هذا النجاح الكبير الذي حققته سوبرستار العرب ديانا كرزون في مهرجان الفحيص، سيتجدد لقائها بالجمهور العربي في الحفل الفني الكبير والذي سيقام بفندق الرويال بالعاصمة الاردنية عمان يوم 27/9/2019 بالإضافة الى العديد من الحفلات التي ستقيمها في دبي والمانيا ولاس فيغاس ضمن جولتها العربية والأوربية.

وكعادتها في كافة حفلاتها الفنية لا تنسى سوبرستار العرب من توجيه الشكر لكافة القائمين على تلك المهرجانات لتقدم شكرها الى رئيس نادي الفحيص السيد ايمن سماوي وللسيد اياد النقيب كما قدمت شكرها لكافة وسائل الاعلام الاردنية وللأجهزة الامنية وضيوف الشرف منهم نقيب الفنانين الاردنيين حسين الخطيب وللجمهور الكبير الذي حضر هذا الحفل الفني الساهر والذي تفاعل معها بشكل كبير ليكون عنوان هذا الحفل هواي فحيصي.