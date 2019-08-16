شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد ناعية رئيس قرطاج : "كنت دايما مؤمن بيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على جميع الفنانين التونسيين والمصريين أيضا عقب رحيل المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، المدير التنفيذى لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما، وقام الكثير منهم بنعيه، ومن بينهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والتى رثته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتبت عائشة : "عطيتنى فرصتى في بداياتى وكنت دايما مؤمن بيا وتشجع فيا، قداش قلبك كان باهي قداش روحك كانت باهية، الناس الكل تحبك سي نجيب، الناس الكل تبكي عليك..الله يرحمك نحبك برشا".

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وكانت المستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغى قد كشفت أن الفقيد توفى إثر سكتة قلبية بمنزله.

نجيب عياد ولد فى 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام فى ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا فى لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، حیث كان المنتج التنفيذى لـ10 أفلام قصيرة وطويلة.