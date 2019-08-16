فن ومشاهير

شاهد ياسمين عبد العزيز بإطلالة جديدة فى أحدث جلسة تصوير لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة ياسمين عبدالعزيز مؤخراً لجلسة تصوير جديدة اعتمدت فيها على لوك مختلف وألوان صيفية مميزة، ونشرت منذ قليل صورة لها عبر حسابها الشخصى انستجرام من هذه الجلسة مع تعليق مفصل عن مساعديها فى هذا اللوك.

 

يذكر أن آخر ظهور لها كان فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى، اللقاء المفاجئ بعد غياب 17 عاماً عن البرامج، والذى أوضحت من خلاله التغيرات الحياتية التى خاضتها مؤخراً ومن أهمها انفصالها عن زوجها بعد مرور سنين بالإضافة للحديث عن مراحل نجاحاتها الفنية بالتدريج، منذ بدايتها فى الإعلانات إلى آخر أعمالها المسلسل الرمضانى " لآخر نفس".

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ياسمين عبدالعزيز (1)

 

ياسمين عبدالعزيز (2)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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