شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دينا تشعل حفلات الساحل الشمالى بالرقص الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الاستعراضية دينا حفلا كبيرا بأحد شواطئ مارينا 5 بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من محبيها وعشاق الرقص الشرقى، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.

وقدمت الراقصة دينا مجموعة من الرقصات على أنغام أغاني وراغب علامة، ومحمود العسيلي، بالإضافة إلى الرقص الشرقى على الطبلة البلدى.

ورقصت دينا في الحفل مع رواد الشاطئ لمدة ساعة ونصف، والتقطت مجموعة صور تذكارية معها في جو من البهجة والفرح واستمر الحفل حتى غروب الشمس.

















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