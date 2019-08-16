- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دينا تشعل حفلات الساحل الشمالى بالرقص الشرقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الاستعراضية دينا حفلا كبيرا بأحد شواطئ مارينا 5 بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من محبيها وعشاق الرقص الشرقى، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.
وقدمت الراقصة دينا مجموعة من الرقصات على أنغام أغاني وراغب علامة، ومحمود العسيلي، بالإضافة إلى الرقص الشرقى على الطبلة البلدى.
ورقصت دينا في الحفل مع رواد الشاطئ لمدة ساعة ونصف، والتقطت مجموعة صور تذكارية معها في جو من البهجة والفرح واستمر الحفل حتى غروب الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. دينا تشعل حفلات الساحل الشمالى بالرقص الشرقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.