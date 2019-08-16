شكرا لقرائتكم خبر عن السرطان لعنة نجوم الفن.. نجوم أخفوا إصابتهم بالمرض الخبيث آخرهم هيثم شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قائمة كبيرة بأسماء نجوم عانوا بسبب صراعهم مع مرض السرطان، بعضهم قاوم وانتصر على ذلك المرض الخبيث وآخرون رحلوا عن عالمنا، ليصبح مرض السرطان عدوًا للفنانين الذين أخفوا لسنوات طويلة إصابتهم ليخرجوا بعد هذه المدة الطويلة يفسرون سبب غيابهم ليصدموا جمهورهم بخبر مرضهم آخرهم المطرب الشاب هيثم شاكر.

هيثم شاكر

صدمة حقيقية تلقاها جمهور النجم هيثم شاكر ، بعدما نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سر غيابه عن الساحة الغنائية 5 سنوات، وكواليس إصابته بمرض خبيث دون أن يفصح عن نوع هذا المرض.

”الخليج 365”، تواصل مع النجم هيثم شاكر، والذى كشف فى تصريحاته، أنه بالفعل أصيب بورم خبيث فى المعدة والقولون، منذ 6 سنوات، وتم استئصال جزء كبير من المعدة فى لندن، ثم استغرق فترة طويلة فى التنقل ما بين العاصمة البريطانية ومصر للعلاج، وهو ما أدى إلى انخفاض وزنه بشكل كبير.

وأضاف النجم الغنائى هيثم شاكر، أنه التزم الصمت طوال هذه السنوات، لأنه لا يريد أن يرى العطف عليه فى عيون أحد، وتجنبا للكلام حوله حتى لا يقال إنه يتاجر بمرضه.

وأكد شاكر أن غيابه عن الساحة طوال هذه السنوات أمر خارج عن إرادته تماما، حيث أبعده المرض رغما عنه، موضحا أن أسعد لحظات حياته هى التى يقف فيها أمام جمهوره للغناء.

وأعرب نجم الغناء هيثم شاكر عن سعادته البالغة بردود الفعل القوية التى تلقاها عن ألبومه الجديد "معرفة قديمة "، والذى تصدر " قائمة أى تيونز" لمائة ألبوم الأكثر مبيعا فى مصر متفوقا على العديد من النجوم.

إليسا

أحد أبرز النجوم الذين حاربوا السرطان بقوة وانتصروا عليه كانت الفنانة إليسا، التى أخفت مرضها عن الجميع حتى أعلنت شفاءها عبر كليبها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" كاشفة عن إصابتها بسرطان الثدى، ووثّقت مراحل علاجها منه فى مشاهد الكليب.

سخر الكثير من سقوط إليسا على المسرح، كما سخروا من عنوان ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"، بمجرد الكشف عنه، وتحولت السخرية إلى بكاء بعدما صدمت المطربة اللبنانية الجميع بالكشف عن تجربتها المريرة فى مواجهة المرض اللعين، حتى تمكنت من الشفاء منه.

واختارت إليسا الكليب لتكشف عبر مشاهده، رحلتها منذ صدمة اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي، مرورًا برحلة العلاج، حتى وصلت إلى الشفاء التام، مؤكدة أنها لم تكن لتعبر هذه الأزمة الصحية القاسية إلا بمحبة من حولها ودعم جمهورها.

ونشرت إليسا تسجيلًا صوتيًّا، وظهر على صوتها البكاء الشديد، وهى تكشف للمرة الأولى سبب وقوعها على خشبة المسرح فى حفلها فى دبى ، والسبب إصابتها بأعراض التعب، لتكشف بعدها عن فرحتها الكبيرة بعد ظهور التقارير الطبية التى توضح شفاءها.

وفى رسالة للجميع ختمت إليسا كليبها قائلة: "أنا تعافيت وقاومت المرض وغلبته، الكشف المبكّر لسرطان الثدى قادر على إنقاذ حياتك".

أحمد حلمى

فوجئ الجمهور فى نوفمبر 2014، بذهاب الفنان أحمد حلمى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء عملية استئصال ورم سرطانى خبيث، وغادر المستشفى بعد يومين من إجراء الجراحة، وأثارت هذه الواقعة استغراب جمهوره، حيث ظن البعض أنه سافر برفقة زوجته نظرا لاقتراب موعد ولادتها فى هذا الوقت، كما أن الفنان لم يعلن قبلها أنه مريض.

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أحمد زكى

أخفى الفنان أحمد زكى حقيقة إصابته بمرض السرطان لفترة طويلة، حتى تدهورت حالته الصحية، وبعدها انتقل لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حتى ساءت حالته الصحية تماما، وتوفى فى 27 مارس 2005.

نور الشريف

كشفت الفنانة بوسى، أرملة الفنان الراحل نور الشريف، أن حياته قبل وفاته هى الأصعب، مشيرة إلى أن الفنان الراحل لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة، وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة ويذهب بالعلاج.

وأضافت "بوسى"، خلال لقاء تليفزيونى، أن الفنان الراحل لم يشك فى إصابته بالسرطان لأن كل من حوله كان متفائلًا ولديه أمل كبير فى شفائه، حتى فى الأيام الأخيرة قبل وفاته بـ3 أيام كانت الأمور تسير بشكل طبيعى.

شيريهان

الفنانة شريهان، ابتعدت عن الساحة الفنية عام 2002، بعد تعرضها لسرطان الغدد اللعابية، والذى أجبرها على الابتعاد عن الأضواء والشهرة لسنوات، قبل أن تعود للظهور مجدداً فى عام 2017.

معالى زايد

بعد دخولها المستشفى بعدة أيام، رحلت الفنانة معالى زايد عن عالمنا فى 10 نوفمبر 2014، وذلك عقب إصابتها بمرض سرطان الرئة، وكشف أصدقاؤها أنها أخفت عن جمهورها حقيقة مرضها.

عايدة رياض

فى أحد اللقاءات التليفزيونية، كشفت عايدة رياض أن سبب غيابها لفترة عن المشاركة فى الأعمال الدرامية أنها أصيبت فى بداية عام 2015 بمرض خطير، واضطرت على إثره للابتعاد عن التمثيل، نظراً لعلاجها بالكيميائى وبعد الانتصار على المرض عادت مرة أخرى للتمثيل.

عامر منيب

الفنان الشاب عامر منيب والذى أصيب فى عمر 45 عامًا بالسرطان فبالرغم من استئصال منيب لسرطان القولون فى ألمانيا، إلا أن حالته لم تتحسن بعد عودته إلى مصر، ودخل فى غيبوبة تامة نتيجة المسكنات القوية التى كان يتناولها، ولم يستطع التغلب عليه، وفارق الحياة داخل مستشفى دار الفؤاد، فى عام 2011.