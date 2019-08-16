شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الحفل بساعات.. أحلام تسأل الجمهور: "شو تتوقعون لون فستان أم فاهد الليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد الفنانة أحلام اليوم فى أبها استعداداً لحفل اليوم على مسرح طلال مداح ضمن حفلات موسم السودة، ووسط التجهيزات والاستعدادات قررت التواصل مع الجمهور بطريقة مميزة، حيث وضعتهم فى حيرة عن طلتها الليلة، وذلك بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر كتبت فيها: "وش تتوقعون لون فستان أم فاهد الليلة فى حفلها فى أبها على مسرح طلال مداح".

Advertisements





وانهالت عليها التعليقات كل برأيه الشخصى والأغلب يتوقعون ألواناً عديداً فى جو ملىء بالحماس والتشجيع لها قبل وقوفها على خشبة المسرح.

يذكر أن أحلام نشرت أيضا فيديو على إنستجرام من التحضيرات داخل المسرح وعلقت عليه: "أنتظركم أهلى الساعة التاسعة والنص ورحب بها الجميع من بينهم الإعلامية رؤى الصبان والتى كتبت: "بالتوفيق يا عسل".