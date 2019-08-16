شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جنات تنشر صورة برفقة ابنتها الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة المغربية جنات عن الصورة الأولى لها مع ابنتها الرضيعة التى تحمل نفس اسمها، وعلقت على الصورة: "وحشتونى أنا وجنات الصغيرة".

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ورُزقت جنات بابنتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان فى 3 مايو الماضى، وأطلقت نفس اسمها على طفلتها، لتنضم إلى النجمات اللاتى أطلقن أسماء بناتهن على نفس أسمائهن مثل الفنانة آيتن عامر ونيكول سابا وياسمين عبد العزيز.





وعلى الرغم من ظروف الحمل إلا أن المطربة جنات واصلت عملها الفنى، وسجلت أغنية دموع وبكيت من ألبومها الجديد، كما غنت أغنية "لسه هتحلى" تتر مسلسل "كارمن".

وكان آخر ألبومات جنات بعنوان "بنفس الكلام" فى عام 2016 وتضمن أغانى "عايزى أقرب" و"أخدت قرار" و"مش رجولة" و"100 دليل" و"أكيد زعلت" و"آخر أحزانى" و"اسأل مجرب" و"متتكلمش" و"بطل تغنى" و"بنفس الكلام"، وتعاونت فيه جنات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم نادر عبد الله وأمير طعيمة وتامر حسين ومحمد عاطف وتامر على، ومدين وعزيز الشافعى وخالد عز ومحمدى وتميم وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادى وأحمد وجيه.