شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى المنتج والسينمائى التونسى نجيب عياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة التونسية هند صبرى مواطنها المنتج التونسي نجيب عياد، رئيس مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي وافته المنيه صباح اليوم، بمنزله بالعاصمة التونسية. وكتبت هند عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وداعا المنتج والسينمائي الصديق الكبير نجيب عياد رئيس أيام قرطاج السينمائية، فقدنا منتجا فنانا قادم من كراسات النقد والصحافة ليصبح ولفترة طويلة واحدا من أهم المنتجين التوانسة".

الجدير بالذكر أن نجيب عياد بدأ حياته العملية صحفيا وناقدا سينمائيا قبل أن يتحول للإنتاج السينمائي والتليفزيوني وترأس آخر دورتين لأيام قرطاج السينمائية، وكان قد تم التجديد له للدورة القادمة.

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