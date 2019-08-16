شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو وهشام خرما فى مهرجان القلعة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يقام الاثنين 19 أغسطس ثلاث حفلات متتالية تبدأ فى الثامنة مساء، حيث يعزف الملحن الكبير هشام خرما مزيجا من ألحانه التى تحمل رؤية عصرية متطورة وتجمع الآلات الشرقية بالغربية.

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ويليه فى التاسعة مساء حفلا لفرقة إيقاعات غينيا التى تأتى مشاركتها ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للإتحاد الأفريقى، وتقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية التى تحمل الطابع الفنى لغرب القارة السمراء، ثم يختتم النجم محمد الحلو الأمسية في العاشرة مساء ويشدو بباقة من أشهر أعماله التي تغني بها على مدار مشواره الفني منها "يا حبيبي ، جت من الغريب ، عراف وغيرها"، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغانى تراث الطرب .