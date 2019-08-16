دياب يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده: "نجم الجيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان دياب صديقه المطرب تامر حسني بعيد ميلاده، الموافق اليوم 16 أغسطس الجاري. ونشر دياب صورة تجمعه بتامر من كليب "100 وش"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب وناجح، ومكسر الدنيا، وعقبال مليون سنة يا نجم الجيل".

وشارك دياب، النجم تامر حسني في أغنية "100 وش"، وهي من كلمات تامر حسني ورمضان محمد، وألحان تامر حسني ومحمد الصاوي، وتوزيع أحمد عادل.

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