صورة| محمد رمضان يروج لحفله الجديد بصورة مع زوجته وابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج الفنان محمد رمضان لحفله، الذي يقيمه في الساحل الشمالي في جولف بورتو مارينا، يوم 23 أغسطس الجاري، من خلال صورة عائلية.

ونشر رمضان صورة، عبر حسابه على "إنستجرام" تجمعه بزوجته وابنته كنز، من إجازتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلق عليها: "

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