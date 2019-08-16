صورة| أحمد خالد موسى ينشر صورة مع محمد عبدالرحمن في كواليس "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر المخرج أحمد خالد موسى، صورة من كواليس فيلم لص بغداد، جمعته بالفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه على"إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "لص بغداد".
ومن المقرر أن يستأنف أبطال العمل تصويره مطلع الأسبوع المقبل، عقب انتهاء إجازة العيد، لاستكمال باقي المشاهد المتبقية من الفيلم.
"لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وأحمد العوضى، ومحمد عبدالرحمن، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي".
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