لأول مرة.. جنات تنشر صورة تجمعها بابنتها ومي فاروق تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المغربية جنات صورة تجمعها بابنتها "جنات"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت جنات على الصورة قائلة: "وحشتوني.. أنا وجنات الصغيرة". وحرصت الفنانة مي فاروق أن تعلق على الصورة بقولها: "روحي يا ناس.. ربنا يفرحك بيها حبيبة قلبي". وتزوجت جنات من المحامي محمد عثمان في صيف 2017، بحفلين زفاف في المغرب والقاهرة.

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