صور| الآلاف من جمهور الهضبة يتوافدون على حفل العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأ جمهور الهضبة عمرو دياب في التوافد على مسرح حفله، المقام مساء اليوم، الجمعة، في الساحل الشمالي، بمجمع الماسة بالعلمين الجديدة، والذي يتسع لأكثر من ٢٠ ألف شخص.

ومن المقرر أن تفتح الأبواب لدخول الجماهير خلال الدقائق المقبلة، فيما شهد محيط الحفل وجودا أمنيا مكثفا، وسط سيولة مرورية بالطريق الساحلي المؤدي للحفل.

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وأعلنت الجهة المسؤولة أن الحفل، الذي يقيمه عمرو دياب، يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي تهدف للترويج لمدينة العلمين الجديدة، وتسويقها محليا وإقليميا ودوليا.

وكشف المنظمون عن أن ساحة "الميوزيك أرينا" التي تقام فيها الحفل، قد تم تجهيز مسرحها بأحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر لأول مرة في مصر، ما يضمن إبهارا ومستوى لا يقل عن أي مكان في العالم، ويساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة بالعلمين الجديدة.

يذكر أن عمرو دياب موجود في الساحل الشمالي لمتابعة التجهيزات، وأبدى إعجابه بالمكان، مشيرا إلى أنه قد استعد استعدادا خاصا لهذا الحفل، إذ يعتبر حفل الصيف السنوي هو أهم الأحداث التي يشارك فيها سنويا، ويقدم فيه أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير".