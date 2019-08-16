"مش بيعرف ياكل".. شذا تكشف سرا جديدا عن هيثم شاكر بعد إعلان إصابته بمرض خبيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة شذا عن الحالة الصحية للفنان هيثم شاكر بعدما أعلن عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، إنه أصيب بمرض خبيث وتعافى منه خلال الفترة الماضية.

ونشرت شذا صورة تجمعها بشاكر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من إمبارح بيجيلي تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين وكنت عارفه ومقولتش على مرضه، واللي أصلا بيشكك أن هيثم كان تعبان عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمد لله هو تعافى بس هو لسه في حاجات كتير محروم منها وأهمها حاجة أساسية لأي كائن حي، وهي نعمة الأكل، هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ميقدرش ياكل بشكل طبيعي وده سبب اختفائه كل الفتره دي".

وأضافت: "توضيح: وسبب أن هو فقد كتير جدا من وزنه عموما محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي ومش معنى أن أي حد بينزل صور ولا بيبين أنه مبسوط أن دي بتكون الحقيقة، كل واحد عندوا حتة مستخبية محدش عارف عنها حاجة، أنا كتبت كده علشان محدش يلومني ليه ماكنتش بقول، وعموما برضو هيثم هو اللي مكنش حابب حد يعرف حاجة عن كل معاناته، دي علشان أصحاب النفوس المريضة ميفهموش أن هو بيعمل أي حوارات علشان يبرر بيها غيابه، ولما قرر يعرف جمهوره وأصحابه عرفهم وهو منور وفرحان بنجاح ألبومه، اللي في وسط كل ده كان مهتم برضوا مينزلش بأي حاجه، وكان عنده إصرار يعمل ألبوم محترم، مبروووك يا هيثوم وحمد لله على سلامتك وافرح بتعبك في ألبومك وبالناس اللي بتحبك".

وكان شاكر قد طرح، مؤخرا، ألبوم معرفة قديمة، عبر قناته على يوتيوب، وحقق ردود فعل جيدة، وضم ألبوم 14 أغنية.