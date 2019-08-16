آسر ياسين عانى من "الاكتئاب" و"عدوية" يكشف سر "أم حسن".. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "أحمد إبراهيم يتحدث عن علاقته بأنغام وأصالة وابنيه، أحمد عدوية يكشف من هي أم حسن بطلة أشهر أغانيه، نجل حسن الأسمر فكر في تغيير صوته، إسعاد يونس تعلن عودتها للإنتاج،...".

أحمد إبراهيم

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إن زواجه من المطربة أنغام أمر شخصي بحت، وإنه لا يهتم بمن يعترضون عليه، مشددًا على أن زواجه لم يؤثر أبدًا على علاقته بابنيه.

وتابع في حواره مع برنامج "أراب وود": "علاقتي بأصالة توقفت مش بإيدي ومش باختياري، وهي كان أساسها شغل من البداية".

وعن دعمه لأنغام، أوضح "الطبيعي اني ادعم مراتي وأشجعها، وبستمتع بده لأني بحب أشوفها وهي بتغني، وفرصة حلوة بالنسبالي بعتبر نفسي محظوظ بالحكاية دي، ولو انا مش جنبها مين هيكون جنبها".

إسعاد يونس

قالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس إنها لم تترك الإنتاج ولكن توقفت قليلًا حتى تعيد حساباتها، مضيفة في حوارها مع برنامج "أراب وود": "احنا مش شركة صغيرة توقفنا في فترة لما السوق كان مضطرب جدًا، والقرصنة بقت على أعلى مستوى".

وعن المستوى السينمائي الحالي، أكدت "كنت منتتظرة اللحظة دي، حلم بيتحقق الاقي منافذ للفيلم يروح فيها وأقدر أعمل دراسة جدوى واضحة عشان أقدر انتج 10 و12 فيلم في السنة، راجعة للإنتاج على الربع الأخير من 2019 بفيلم ناجح هقدم جزء تاني منه بعد مرور فترة زمنية على الأبطال".

آسر ياسين

كشف الفنان آسر ياسين عن مروره بحالة اكتئاب عقب انتهائه من تصوير فيلم "تراب الماس"، متابعًا في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم": "كان عندي اكتئاب كنت طالع من الفيلم مش عايز أشوف حد، مش قادر ولا أخرج ولا أسافر، كنت سعيد بالنجاح بس مش حاسس بيه والحمد لله فوقت".

وأضاف "عشت الحالة في الفيلم وفضلت مكمل فيها بعده، أحيانا فيه أدوار بتلمس حاجة جوانا ممكن تكون قافلها من زمان مجربتش تفتحها قبل كده".

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محمد فراج

قال الفنان محمد فراج في برنامج "أسرار المشاهير" على إذاعة نجوم إف إم: "اكتر مشهد كنت شايل همه في (الممر) المشهد اللي بحكي فيه مين هو هلال، ايه تاريخه وايه قصته وليه جه هنا، كنا قاعدين حوالين نار في الوحدة، وبيسألوني ليه جت هنا وايه حكايتك وقصتك، ده كان مشهد صعب جدا".

أحمد عدوية

قال الفنان أحمد عدوية في برنامج "صاحبة السعادة" إن المقصود بأغنية "سلامتها أم حسن" هي والدته.

وتابع "أم حسن وش الخير عليا، أم حسن هي أمي كان اسمها ورد شام، وسميت على اسمها وردة بنتي".

عبدالباسط حمودة

أكد الفنان عبدالباسط حمودة أنه يتعاون مع مطربة اسمها نواعم لتقديم ديو غنائي جديد من نوعه، يمزج فيه بين اللون النوبي واللون الشعبي.

وتابع في حواره مع "صاحبة السعادة": "بعمل حاجة أول مرة تحصل، نوبي وشعبي، معايا نواعم بتغني نوبي".

هاني حسن الأسمر

قال الفنان هاني حسن الأسمر، إنه في البداية كان يشعر بضيق لتشبيه الناس لصوته بصوت والده، خاصة وأنهم يعتقدون أنه يقصد تقليده.

وتابع في حواره مع "صاحبة السعادة" الفنانة إسعاد يونس: "كل الناس فكراني بقلد صوته ويقولولي بطل بلاش تقلده، وكنت احلف وأخر ما زهقت رحت لدكتور أنف وأذن وحنجرة قلتله شوفلي حاجة، قالي انت مجنون، قلت له كل الناس بتقولي انت بتقلد ابوك وأنا مش بقلده، وطردني".

وأصر هاني على البقاء أمام الطبيب، الذي شرح له أن تشابه صوته مع والده جينات وراثية ولا يمكن التدخل فيها طبيًا.