تراند اليوم : صادم.. فنانة شهيرة بروب الاستحمام

سادت موجة من الجدل بين جماهير ومحبي الفنانة شمس الكويتية، وذلك بعد ظهورها بروب الاستحمام ما أثار موجة جدل والهجوم عليها.

ونشرت شمس، الصورة على موقع انستجرام، قائلة: "أحياناً نكتب ما نشعر به وأحيانا نكتب ما نتمنى.. وأحيانا نكتب ما فات وانتهى، والأغلب نكتب لأنفسنا بحروف لا يقراها إلا من يشعر بنا".

يذكر أن الإعلامية مي العيدان، كانت قد هاجمت شمس، مؤكدة أنها يجب أن تتوقف عن القول إنها تحمل الجنسية الكويتية، قائلة: " ولا حياتك كنت كويتية " .

وأضافت العيدان أن القانون لا يسمح لها بقول ذلك لأنه انتحال صفة وجريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن شمس لا تمتلك بطاقة مدنية تشير إلى انتمائها الكويتي وأنها تحمل في المقابل جواز سفر أجنبياً وغير عربي.



