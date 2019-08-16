يارا تغني صباح وفيروز في مهرجانات إهمج وهذا ما صرحت به لـ"الخليج 365" بعد الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 07:36 مساءً - أحيت الفنانة يارا الليلة الأولى من مهرجانات إهمج السياحية شمال لبنان بدورتها التاسعة، وقدمت العديد من أغانيها القديمة والجديدة، في الحفلة التي بدأت الساعة العاشرة مساء ليل أمس، وشاركها فيها الموسيقي غي مانوكيان.

يارا ترضي كل الأذواق

"يا عايش بعيوني ويا اغلى من عيوني..بمشي دربك يا حبيبي لو كلن ردوني" بهذه الأغنية أعلنت يارا بدء حفلها وسط حماس كبير من الجمهور الحاضر، حيث استطاعت الفنانة أن ترضي كل الأذواق سواء من خلال ريبرتوارها المليء بالأغنيات الجميلة أو من خلال أدائها لأغنيات كبار الفنانات كالشحرورة صباح، وهيام يونس، وفيروز.

بعدها، رحبت يارا بكل الحضور الذي أتى خصيصاً لحضور حفلها، ووجهت تحية لبلدية إهمج، وتمنت أن يقضي الجميع أوقاتاً ممتعة.

يارا من مهرجانات إهمج

يارا تتحدث لـ"الخليج 365" عن رأيها بمهنة سائقة التاكسي وهذا ما تفعله في زحمة السير

الجمهور يطالب يارا بـ "شو بدو"



"اه منك ياهوى" كانت الأغنية الثانية التي أدتها يارا بصوتها الحنو، وبعدها راح الجمهور يردّد على مسامع يارا "شو بدو"، فمازحتهم "شو"؟ فغنت نزولاً عند رغبة الجمهور "شو بدو" والتي لازالت تلاقي صدى إيجابياً منذ صدورها .

يارا تغني "فيروز" و"صباح" و"هيام يونس"



وكانت محطة يارا التالية مع أغنية "نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز، وبعدها قدمت "معذبني الهوى" وانتقلت فيما بعد إلى أغنياتها الرومانسية وقدمت أغنية "ما بعرف" و"ما يهمك" و"حاول مرة" و"صدفة".

الفنانة يارا من مهرجانات إهمج



كما كان لـ يارا وقفة مع أغاني الزمن الجميل حيث قدمت للراحلة صباح أغنية "عني يا منجيرة" و"دق بواب الناس" للفنانة هيام يونس. كذلك غنت ميدلي تضمنت أشهر الأغنيات من الفلكلور اللبناني من (ميل يا غزيل، بس بدك تجي حارتنا، ودلوني على العينين السود) لتعود وتختتم حفلها بأغنية "شو بدو".

"الخليج 365" التقت يارا في كواليس الحفل وكانت هذه الدردشة السريعة معها:

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أختار حفلاتي بدقة

نراك في نشاط فني مستمر مؤخراً خصوصاً في لبنان، أخبرينا عن مشاركتك في مهرجان إهمج؟

أحرص أن أختار حفلاتي ومهرجاناتي بدقة ولا أحب أن أكون موجودة بكثرة، لذا، تراني أختار ما يشبهني ، كما أختار المسارح التي لم أغن عليها من قبل.

لماذا استعنت بأغنيات من الزمن الجميل؟

أحب هذه الأغنيات كونني تربيت عليها، وتفاجأت بالجمهور كيف ردّدها معي، فغنيت لـ صباح "عني يا منجيرة" و"دق بواب الناس" لـ هيام يونس وسعدت بتفاعل الجمهور الكبير معي".

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الفنانة يارا من مهرجانات إهمج



هل هذا سيدفعك للقيام بتجديد أغنيات قديمة في ألبوماتك المقبلة؟

طبعاً، انشالله وأعلم أنني مقصرة حيال هذه الخطوة، وأفكر جدياً بطرح ألبوم يتضمن أغنيات قديمة بتوزيع جديد.

رأينا أيضاً أن الناس تفاعلت مع أغنية "شو بدو" هل ستقدم يارا أغان مشابهة؟

من وقت لآخر لم لا، ولكن لا يمكن أن أبتعد عن لوني الرومانسي والكلاسيكي والذي يحبني الجمهور فيه.

من تسأل يارا عن أدائها بعد انتهاء أي حفل لها؟

(تضحك) لا اسأل أي أحد، بل يقولون لي كيف كنت خصوصاً مدير أعمالي طارق أبو جودة، وطبعاً أي شخص يحبني. كما ألجأ إلى "السوشيال ميديا" الخاصة بي لمعرفة رأي الفانز.

يارا "سائقة تاكسي" في أغنيتها المصورة "شو بدو"

يارا تعلق على فتحة ساق فستانها في عيد الأضحى



البعض تفاجأ بإطلالة يارا الجريئة نوعاً ما في عيد الأضحى، كيف تعلقين؟

(تضحك) أنت تقصد فتحة ساق فستاني؟ مثلما أحب التجديد في أغنياتي حرصت على أن تكون إطلالتي متجددة ولكن بقيت ضمن شخصيتي، وأحرص دائماً على أن لا أخدش عين من يشاهدني.

الفنانة يارا من مهرجانات إهمج



أغنية خليجية قريباً

متى سنرى يارا مجدداً في السعودية؟

قريبا انشالله.

وما جديد يارا؟

سيكون هناك أغنية خليجية قريبا وأغنية سينغل باللهجة اللبنانية، وانتظروني بـ ديو جميل جداً قريباً.

ترقبوا قريباً مقابلة يارا بالفيديو ولقطات من الحفل على موقع "الخليج 365 نت".

الفنانة يارا من مهرجانات إهمج

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