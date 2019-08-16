مدام توسو يكرّم سريديفي كابور

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 07:36 مساءً - تكريماً للممثلة الأسطورية ونجمة بوليوود الراحلة سريديفي Sridevi وفي أجواء ذكرى ميلادها ال56 أعلنت إدارة سلسلة المتاحف العالمية “مدام توسو” فرع سنغافورة عن قرارها تدشيت تمثال شمع تكريماً للممثلة الراحلة في سبتمبر المقبل.
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ونُشرت الصفحة الرسمية للمتحف على تويتر تغريدة أعلنت فيه القرار التي تم اتخاذه وجاء فيه : ” عيد ميلاد سعيد @ SrideviBKapoor، تحية لأيقونة بوليوود ، يسرنا أن نعلن أننا سنطلق تمثالها الشمع في أوائل سبتمبر من هذا العام! تمثالها فريد من نوعه في العالم ، وهو إضافة حصرية إلى متحف “مدام توسو سنغافورة “.
وكان عثر علي نجمة بوليوود ميتة في حمامها بالفندق في دبي في 24 فبراير من العام الماضي حيث كانت سافرت إلى هناك مع أسرتها لحضور حفل زفاف، وشكّلت وفاتها صدمة كبيرة لمحبيها.
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وعلى الرغم من المخاوف والشائعات التي طالت وفاتها لكن تقارير بعد الوفاة من حكومة الإمارات العربية المتحدة ذكرت أن سريديفي توفيت بسبب غرقها بطريق الخطأ في حوض الاستحمام، بعد فقدانها للوعي.
لكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد حيث أن ادعاءات جديدة قدمها المدير العام للشرطة في ولاية كيرالا الهندية، أدت إلى ظهور “نظرية مؤامرة” حول وفاتها.
وقال فيد بوشان ، وهو متقاعد من شرطة دلهي، بعد زيارته فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي للتحقيق في الحادث أنّ حالة الممثلة بدت وكأنها جريمة قتل مخططة.
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