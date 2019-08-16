الفنان “عبدالكريم عبدالقادر” يعلق على هاشتاق وفاته .. ويكشف عن الجانب الذي أسعده بشأن إشاعة موته !

نفى الفنان الكويتي “عبدالكريم عبدالقادر” خبر وفاته، والذي انتشر على نطاف واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووصف الفنان “عبدالكريم عبدالقادر” تلك الإشاعات بـ”إشاعة مغرضة”، حيث قال بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية”: “أمراً مؤسفاً ومؤلماً في الوقت ذاته لي ولمن حولي، لأنها لم تمسسني شخصياً، بل وصل ألمها إلى جميع أفراد عائلتي وكل محبّ لي”.

وتابع: “أنا إنسان مؤمن بأن الأعمار في يد الله سبحانه وتعالى، لكنني ما زلت إلى اليوم بحمد الله أتمتع بالصحة الجيدة والعافية”، مضيفاً، “في هذه الإشاعة كان هناك جانب أسعدني كثيراً، أنني وجدت (هاشتاق) باسمي تصدّر القائمة، ليصبح الرقم واحد، وغرّد الجميع في محبتي، مسترجعين في الوقت ذاته باقة من أغانيّ القديمة التي ما زالت راسخة في أذهانهم ومرتبطة بذكرياتهم مع تطرقهم إلى مشواري الغنائي الذي أعطيت فيه الكثير لأحصد اليوم. واختمم عبدالقادر حديثه قائلاً: أنا على قناعة تامة بأن ما أوصل (الهاشتاق) إلى التصدر هو محبة الناس لي (الله لا يحرمني منهم)”.