فيديو: تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة لمواهب الغناء في الوطن العربي.. “بهذه الخطوات سيتم...

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه مقطع فيديو ظهر فيه مدير أعماله والمنتج الفني حماده إسماعيل، يتحدث فيه عن كيفية اكتشاف المواهب حول الوطن العربي.

وقال إسماعيل في المقطع “احنا فعلًا عندنا أصوات حلوة كتير، بس مش لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، احنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف إن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يقوم بتسجيل مقطع فيديو لمدة 3 دقايق ويقوم بإرساله على الصفحة الخاصة بشركة “violin”. وفي مفاجأة للموهوبين أكد إسماعيل، أنه سيتم تجميع أفضل المواهب والأغاني وتجميعها في “ألبوم” واحد ويتم تقديمها للجمهور في أحسن صورة مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ستتم برعاية المستشار تركي آل الشيخ، واختتم حديثه محفزاً للمشتركين “أنا والمستشار سميِّعه أوي، يعني صعب نقتنع بأي صوت، أتمنى تبهرونا”.