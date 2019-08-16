عبر "الوفد".. مها أبو عوف لتامر حسني: ابني الثاني وشقيقى كان يحبه جداً

حرصت الفنانة القديرة مها أبو عوف على تهنئة النجم تامر حسني بعيد ميلاده، ووجهت له رسالة قالت فيها لـ "الوفد": "كل سنة وأنت طيب يا تامر، ودائماً ناجح وموفق".

وأضافت أبو عوف: "تامر ابني الثاني،

وفرد من الأسرة، وشقيقي عزت أبو عوف كان يحبه جداً، ويعتبره أخ أصغر وأهم تلميذ له، وإن شاء الله يحتفل معه في الجنة".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، مع النجم كريم عبدالعزيز، وهند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، خالد الصاوي، رمزي لينر، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

