بالفيديو.. مارتن جاركس يطرح أحدث كليباته "Home"

طرح الفنان العالمي مارتن جاركس أحدث كليباته بعنوان "HOME"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب"، ويشاركه المطرب العالمي بون في الغناء. أحدث كليباته بعنوان "HOME"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب"، ويشاركه المطرب العالمي بون في الغناء. يذكر أن الفنان العالمي مارتن جاركس طرح مؤخراً كليب بعنوان "These Are The Time"، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخراً كليب بعنوان "These Are The Time"، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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