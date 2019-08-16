بالفيديو.. مشادة نارية بين أيمن رضا وباسم ياخور في "أكلناها"

شهدت حلقة برنامج "أكلناها" الأخيرة مواقف حادة بين الفنان باسم ياخور صديقه الفنان أيمن رضا.

وبدأ التوتر بينهما بعد أن وجه الفنان باسم ياخور سؤاله للفنان أيمن رضا، عن سبب عدم تواجده في الأماكن التي يتواجد فيها الممثلون، فأشار الفنان أيمن رضا إلى أن في الوسط الفني لا يوجد صداقات تستمر نتيجة الضغوط و التعاقدات الفنية الكثيرة، وحين أصرّ الفنان باسم ياخور على أن كلامه غير صحيح مشدّداً أن هناك صداقات بين الفنانين،

فاجأه رضا قائلاً: "إذا كانت صداقتي معك لم تستمر.. فأنت خلال سفرك منذ ثماني سنوات خارج سوريا، لم تسأل عني أو تتصل بي سوى ثلاث مرات، فأين هي الصداقة".

وأشار الفنان أيمن رضا، أن حياة الوسط الفني، صعبة للغاية، نتيجة السفر، و الالتزمات العقود، وغير ذلك.

Advertisements

وأضاف الفنان باسم ياخور عن أن علاقته به، ليست مبنية على مصلحة، أو غيره،

ففسر الفنان أيمن رضا، معنى الصداقة، وأنها مش شرط أن تكون مبينة على شيء، بل الصداقة في حد ذاتها، هو السؤال عن الغير، وأن يكونوا جزءا من حياتك، وإلا لذلك فلا توجد صداقة، موضحاً أن الصداقة في ذلك الزمن تلاشى نتيجة لصعوبة المعيشة.

يذكر أن برنامج "أكلناها"، من تقديم الفنان باسم ياخور، حيث يستضيف فيه العديد من الفنانين، وتقوم فكرة البرنامج على التنافس بينهم في مختلف التحديات، من خلال توجيه أسئلة محرجة وفي حال امتناع أحدهم عن الإجابة فإنه سيفرض عليهم تنفيذ شروط قاسية، كما يشارك في تقديمه الشيف أنطوان الحاج.