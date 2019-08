بالفيديو.. هاني مهنا يشارك ابنته غناء "تيتانيك"

شارك الموسيقار الكبير هاني مهنا نجلته هنادي مهنا، في العزف والغناء لأغنية "تيتانيك"، وذلك خلال لقائهما في برنامج "معكم"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية "سي بي سي".

يشار إلى أن أغنية "my heart will go

on"، الشهيرة بـ "تيتانيك"، يعود أصولها للفنانة العالمية سيلين ديون، وهي من كلمات ويل جينينجز، وألحان، وتوزيع جيمس هورنر.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا شاركت أخيرًا في مسلسل "زلزال"، وهو

من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهني، مصطفى منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.