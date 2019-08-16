بالفيديو.. هاني مهنا يشارك ابنته غناء "تيتانيك"

شارك الموسيقار الكبير هاني مهنا نجلته هنادي مهنا، في العزف والغناء لأغنية "تيتانيك"، وذلك خلال لقائهما في برنامج "معكم"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية "سي بي سي".
يشار إلى أن أغنية "my heart will goon"، الشهيرة بـ "تيتانيك"، يعود أصولها للفنانة العالمية سيلين ديون، وهي من كلمات ويل جينينجز، وألحان، وتوزيع جيمس هورنر.
يذكر أن الفنانة هنادي مهنا شاركت أخيرًا في مسلسل "زلزال"، وهو
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